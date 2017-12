Blueberry, Largo Winch, Achille Talon... Découvrez notre sélection de BD pour Noël

Les vieux héros de la BD franco-belge répondent une fois de plus à l’appel de Noël. Les éditions Dargaud proposent de superbes intégrales qui devraient ravir les amateurs. Tout d’abord, un coffret où sont présentés les 44 albums d’Achille Talon imaginés par Greg. Soit plus de 2.000 pages réparties en deux albums. Attention, le tirage est limité à 1.000 exemplaires.

Ensuite, la publication de l’intégrale Blueberry de Jean-Michel Charlier et Jean Giraud se poursuit avec un tome 7 réunissant La Tribu fantôme, La Dernière Carte et Le Bout de la piste. Enfin, que serait une fin d’année sans un nouveau Blake et Mortimer? S’associant aux éditions Niffle, Dargaud présente une intégrale grand format et en noir et blanc des douze albums imaginés par Edgar P. Jacobs.

Achille Talon, L'intégrale : Coffret en 2 volumes, Greg, Dargaud, 2160 pages, 88 euros.



Blake & Mortimer - Intégrale tomes 1 à 6 (336 pages) - Intégrale tomes 7 à 12 (360 pages), Edgar P. Jacobs, Dargaud, Collection Niffle, 53 euros.



Blueberry L'intégrale, Tome 7, Jean-Michel Charlier et Jean Giraud, Dargaud, 29,99 euros.