"Ça" de Stephen King: la scène polémique que tout le monde veut oublier

Ça de Stephen King est de retour. Une nouvelle adaptation hollywoodienne débarque dans les salles obscures le 20 septembre. A l'approche de cette date, les fans de King comme les curieux replongent dans l'oeuvre originale. Ce long roman (plus de 1000 pages) raconte l'affrontement entre un groupe d'amis et une entité maléfique surnommée Ça. L'action alterne entre les années 1950 et 1980.

Certains lecteurs ont été marqués par le présence d'une étrange scène [ATTENTION SPOILER]: lors du climax de la partie située dans les années 1950, le groupe détruit Ça. L'affrontement s'est déroulé dans les égouts et les enfants, âgés d'une dizaine d'années, sont perdus. Pour s'en sortir et retrouver leur chemin, l'unique fille du groupe, Beverly, a une solution: avoir des relations sexuelles avec chacun des garçons (ils sont six).