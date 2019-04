Les Lapins Crétins de Pâques font encore parler d’œufs !

« Même à l’usure j’y crois encore et en cœur, des sacrifices, s’il le faut j’en ferai, j’en ai déjà fait, et toujours le poing levé ». Oups, pardon. C’était l’instant Amel Bent, mais pour une très bonne raison : comme elle, les Lapins Crétins se la jouent Jules Verne et veulent décrocher la lune dans « La Grande Aventure » ! Ou plutôt, la conquérir. Le problème, c’est qu’un lapin, ça a beau avoir des grandes oreilles, ça ne peut pas voler comme un petit éléphant du nom de Dumbo. Alors pour pouvoir atteindre leur rêve, ils décident d’empiler un immense tas de détritus, une espèce de Tour de Poubel. Un petit tas pour l’homme, un grand tas pour l’humanité. L’idée semble saugrenue ? On parle des Lapins Crétins hein, pas des Lapins Fraîchement Diplômés de Harvard. Alors pour mener à bien le plan absurde mais génial, les joueurs doivent diriger les lapins dans des caddies, sur plusieurs niveaux leur permettant de débloquer les objets nécessaires à leur improbable construction. C’est n’importe quoi, c’est délirant, fun et pas prise de tête : c’est tout ce qu’on attend d’un jeu Lapins Crétins ! Et en plus, il y a des cadeaux !