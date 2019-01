Le palmarès des SAG Awards, la cérémonie qui prédit les Oscars

Pour les seconds rôles, Mahershala Ali dans Green Book : Sur les routes du sud remporte la palme. La grande surprise de cette cérémonie, c'est Emily Blunt qui repart avec la statuette pour meilleure actrice dans un second rôle. Problème : l'actrice n'a pas été nommée aux Oscars dans cette catégorie. Le doute plane donc sur cette catégorie, laissant toutes leurs chances à Amy Adams, Emma Stone, Marina de Tavira, Rachel Weisz et Regina King.

A Star is Born, mené par Lady Gaga et Bradley Cooper, repart donc bredouille des SAG Awards. Ce qui est loin d'être le cas de Black Panther ! Le film de super-héros Marvel a remporté deux prix hier soir : meilleur ensemble d'acteurs et meilleur équipe de cascadeurs.

Côté séries télévisées, c'est The Marvelous Mrs. Maisel qui rafle tout ! Meilleure actrice comique pour Rachel Brosnahan, meilleur acteur comique pour Tony Shalhoub ainsi que meilleur ensemble d'acteurs dans une comédie. L'actrice Sandra Oh a confirmé sa victoire aux Golden Globes en remportant une fois encore le prix de la meilleure actrice dans une série dramatique avec Killing Eve. Même traitement pour Darren Criss dans The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story et Patricia pour Escape at Dannemora.

Il ne reste donc plus qu'un mois à patienter pour savoir si Rami Malek, Glenn Close et Mahershala Ali, remporteront l'Oscar de leur catégorie respective, comme le veut la tradition.