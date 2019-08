La Ligue 1 reprend ce soir avec le choc entre Monaco et Lyon

Pour avoir un premier élément de réponse, le tout premier match offre déjà une grosse affiche, entre deux prétendants aux places qualificatives pour la Ligue des Champions, et plus si affinités. Monaco reçoit Lyon à 20h45 dans un stade Louis II qui devrait être... bon, sans doute pas rempli, c'est Monaco quand même, mais bien chaud pour le match face aux Lyonnais. Ces derniers débutent la saison avec beaucoup d'incertitudes, après une préparation pas loin d'être catastrophique (quatre défaites pour une seule victoire), et un mercato agité. Nabil Fékir a rejoint le Bétis Séville, Fernand Mendy a été embauché par Zidane au Real Madrid, tandis que Tanguy Ndombélé a été recruté par Tottenham pour 60 millions d'euros. Et surtout, le coach Bruno Génesio a été prié d'aller voir ailleurs.

Il a été remplacé par le brésilien Sylvinho, ancien joueur du Milan AC notamment, qui sera épaulé par le nouveau directeur sportif, la légende du club et meilleur tireur de coup franc de tous les temps, Juninho. Lequel n'a pas chômé pour compenser les départs, en recrutant Joachim Andersen, Thiago Mendes, Youssouf Koné, Jean Lucas et Boubacar Fofana. En tout, l'OL a dépensé plus de 60 millions d'euros pour se donner les moyens de ses ambitions.

Du côté de Monaco, l'été a été bien plus calme. L'option du prêt du portugais Gelson Martins a été levée, pour un joli montant de 30 millions d'euros, tandis que le gardien Benjamin Lecomte est arrivé pour 13 millions, tandis que l'arrière droit Djibril Sidibé est parti pour Everton. Après une saison compliquée, l'AS Monaco va absolument vouloir se ressaisir... Réponses sur le terrain ce soir !

Pour le reste du programme de la première journée de Ligue 1, voici les autres matchs de ce week-end, avec notamment Marseille - Reims, Lille - Nantes, le derby de l'Est Strasbourg - Metz et Paris Saint-Germain - Nîmes en clôture dimanche.





VENDREDI 9 AOÛT

20H45 : Monaco - Lyon

SAMEDI 10 AOÛT

17h30 : Marseille - Reims



20h00 : Angers - Bordeaux

Brest - Toulouse

Dijon - Saint-Étienne

Montpellier - Rennes

Nice - Amiens

DIMANCHE 11 AOÛT