En Chine, de jeunes animaux sauvages grandissent ensemble

Les gardiens du Wildlife Park de Pékin Font vivre deux tigres blancs de Sibérie, un tigre blanc, deux hyènes tachetées, un lion d’Afrique et des chiots avec une femelle Golden retriever. Selon le parc, il est fréquent d’avoir de jeunes lions et tigres élevés ensemble. Mais avoir autant d’espèces dans une seule pièce est très rare. Ils seront séparés lorsqu’ils seront âgés de plus de 3 mois.