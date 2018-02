Vacances d'hiver: mieux que le ski, être dans son canapé (au chaud) avec une sélection DVD

The Deuce

Et si on faisait grimper la température? Alors que le froid s'abat sur la France, voici quelques épisodes d'une série déjà cul(te) qui devrait en étonner plus d'un.

Dans la série The Deuce, dont le coffret de la première saison vient tout juste sortir, on plonge avec deux frangins délirants en plein coeur de l’industrie pornographique du début des années 70 au milieu des années 80. Nous sommes alors à New York avec Vincent et Frankie Martino (joués par le seul et unique James Franco) et la pétillante Candy, alias Maggie Gyllenhaal. Souvent en-dessous de la ceinture, parfois touchant, toujours avec un sourire: vite la suite.