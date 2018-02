Star Wars: Les Derniers Jedi débarque en DVD et Blu-ray en avril

Après avoir conquis le box office français, Star Wars, épisode VIII: Les Derniers Jedi débarque en DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D et en vidéo à la demande en avril! Avec plus de 7 millions de spectateurs en France et 1,32 milliard de recettes à travers le monde, le second film de la nouvelle trilogie s’est propulsé à la 1ère place du box-office 2017.

Ce nouveau volet centré notamment sur Luke Skywalker sera proposé dès le 12 avril en achat digital, avant d'être disponible à partir du 20 avril en Steelbook 4K Ultra HD, en Steelbook Blu-ray 3D, en Blu-ray, en DVD et en vidéo à la demande. La version 4K Ultra HD réservera aux fans la plus totale des immersions, avec pour la première fois en simultané l’alliance image-son Dolby Vision HDR et Dolby Atmos.

Parmi les bonus disponibles: un documentaire de 90 minutes avec le réalisateur Rian Johnson ainsi que 13 scènes coupées ou rallongées.

Le 12 avril en exclusivité en achat digital. Le 20 avril en 4K Ultra HD, Blu-ray 3D, Blu-ray, DVD et vidéo à la demande

