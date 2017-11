Pour Noël, la "Ciné Box" réinvente le calendrier de l'Avent... avec des DVD

On a les chocolats. On a aussi vu passer du fromage et de la bière. Mais voici un peu de nourriture de l'esprit! Avec la Ciné Box, pour moins de 59 euros, ce sont pas moins de 24 DVD de films tout à fait indispensables qui se sont glissés dans ce calendrier de l'Avent.

Impossible de passer à côté de cette grosse boîte qui en intriguera plus d'un. Et pourtant, chaque jour, dès le 1er décembre (pas avant, promis!), toute la famille pourra découvrir le film à voir du soir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que tout le monde sera servi: c'est tout une partie du catalogue récent de Sony Pictures qui nous y attend...

>> A LIRE AUSSI - Fromages, maquillage, thés... Notre sélection des meilleurs calendriers de l’Avent