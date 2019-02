Oscars 2019 : les prédictions de la rédaction

Le pronostic de la rédaction : À l'origine, tout le monde voyait Les Indestructibles 2 triompher dans toutes les cérémonies de remises de prix. Mais les Golden Globes et les BAFTA ont prouvé à toutes et tous le contraire. En renouvelant complètement la franchise de l'homme araignée, c'est Spider-Man: New Generation qui devrait être sacré meilleur film d'animation dans la nuit de dimanche à lundi.