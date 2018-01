"Normandie Nue": comment François Cluzet a demandé à des agriculteurs de se déshabiller dans un champ

Le film peut faire penser à Do not disturb où vous devez vous dénuder devant votre ami Yvan Attal et coucher avec lui.

C’est vrai. Je ne me souvenais pas de ça. J’ai eu rarement des films où j’ai dû me foutre à poil. Je n’aime pas ça. Je suis excessivement pudique, comme tout le monde. Je n’ai ni envie de montrer ni mes fesses, ni ce qu’il y a devant. Là, c’était l’idée de ce photographe américain [Spencer Tunick, NDLR]. J’avais vu ses photos avec 300 personnes nues peintes en bleu sur un pont. L’idée de l’appliquer à des Normands, qui sont les gens les plus réservés, les plus secrets en France, je trouvais que c’était génial.

Il y a beaucoup de scènes de nu masculin dans le cinéma français en ce moment avec Didier Bourdon dans Garde alternée et William Lebghil dans Ami-Ami.

Je crois qu’il y a une demande chez les spectateurs de voir les acteurs montrer ce qu’ils sont incapables de montrer. Au-delà du nu, c’est une émotion, c’est une fragilité, c’est une sensibilité: tout ce qu’ils ne peuvent pas faire parce qu’ils ne se permettent pas de craquer en pleine rue si une pensée triste les accapare.