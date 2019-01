Nominations aux Oscars 2019 : les prédictions de la rédaction

Les six premiers nommés de cette liste, de Roma à La Favorite, son quasiment nommés d'office. Avec le succès qu'ils ont rencontré aux Golden Globes et dans les salles, leur présence est presque assurée. Pour la rédaction, il est plus que probable que Green Book soit sacré meilleur film. On table également sur la nomination de Black Panther. En août dernier, l'Académie annonçait vouloir créer une catégorie "Meilleur film populaire", avant de finalement se rétracter quelques mois plus tard. Il est donc envisageable que pour se faire pardonner d'une telle décision, que le film de chez Marvel soit effectivement présent dans la sélection.

Les deux grandes surprises de ces nominations pourraient dans un premier temps être la présence de A Quiet Place parmi les nommés, mais surtout l'absence de Bohemian Rhapsody. Le biopic consacré à Freddy Mercury et son groupe Queen a en effet remporté le Golden Globe du meilleur film dramatique. La présence des vainqueurs de cette récompense est généralement assurée aux Oscars. Et si pour une fois, cela changeait ? Le film, par son absence aux nominations pourrait marquer l'histoire. Le cas de figure ne s'était présenté qu'à deux reprises : en 1961 avec Spartacus et en 1964 avec Le Cardinal. Depuis, le vainqueur du Golden Globe du meilleur film dramatique est systématiquement nommé aux Oscars.