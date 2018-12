Coffret La trilogie du dollar de Sergio Leone

On touche au divin: en trois films, et pour quelques euros, vous allez rendre une personne riche de sentiments en tous genres. Le western spaghetti n'a jamais été aussi délicieux avec les trois chefs d'oeuvre de Leone: Pour une poignée de dollars, Et pour quelques dollars de plus et Le Bon, la brute et le truand.

Coffret La trilogie du dollar de Sergio Leone : 24,99 €