Noël 2017: Coluche, "Les Simpson", "Moi Moche et Méchant", 5 coffrets DVD à offrir

Rencontres du troisième type

Attention, film culte! Signé de Steven Spielberg et avec la participation de François Truffaut en scientifique chasseur d'ovnis, ce film d'extraterrestres est bien plus qu'un long-métrage de SF. Il s'agit d'un chef d'oeuvre qu'il faut voir et revoir. Et cette version remasterisée 4K Blu-Ray est un OVNI: un objet visuellement nickel et indispensable!