Lola et ses frères: Jean-Paul Rouve de retour dans un film acclamé au festival du film d'Angoulême

Ovationnée lors du festival du film francophone d'Angoulême, Lola et ses frères est la nouvelle réalisation de Jean-Paul Rouve, quatre ans après Les Souvenirs.

Co-écrit par l'écrivain à succès David Foenkinos (auteur de La délicatesse et de Charlotte), Lola et ses frères est une nouvelle preuve du talent de Jean-Paul Rouve, capable à quelques mois d'écart d'alterner entre le rôle potache de Jeff Tuche et celui, tout aussi exigeant, de metteur en scène. Voici le synopsis de Lola et ses frères:

"Lola a deux frères : Benoit, qui se marie pour la 3ème fois, et Pierre, qui débarque en retard au mariage… Excuses, reproches, engueulades, brouilles, chacun essaye de vivre sa vie de son côté. Benoit va devenir père sans y être prêt. Lola fait la rencontre de Zoher alors qu’elle s'occupe de son divorce. Quant à Pierre, ses problèmes professionnels s'enveniment. Tout dans leur vie devrait les éloigner, mais ces trois-là sont inséparables."

Porté par Jean-Paul Rouve, mais aussi par José Garcia, Ramzy Bedia et Ludivine Sagnier, Lola et ses frères sortira le 28 novembre