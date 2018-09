Elle est revenue s'occuper des enfants Banks. Non pas Michael et Jane, les enfants du premier Mary Poppins. Ils sont devenus adultes, et même parents. Ils semblent pourtant avoir bien besoin de réenchanter un peu leur vie. Mary Poppins vient pour aider les enfants de Michael, orphelins de mère.

Cette nouvelle bande-annonce permet également de s'assurer que cette suite s'inscrit dans la continuité du premier film de 1964, tant visuellement que musicalement. Les images en prise de vue réelle se mêlent comme dans le premier Mary Poppins, à des animations 2D.



Enfin, on découvre le reste du casting, autour d'Emily Blunt (Mary Poppins) et Ben Whishaw (Michael Banks): Meryl Streep, Colin Firth, Lin-Manuel Miranda ou encore Angela Lansbury et Dick Van Dyke, qui campait le joyeux ramoneur Bert et mais aussi le vieux banquier dans le Mary Poppins de 1964.



Un retour "Supercalifragilisticexpialidocious" à découvrir en salles le 19 décembre prochain.