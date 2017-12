La star du porno August Ames se suicide à 23 ans

August Ames, actrice X américaine, s'est suicidée par pendaison cette semaine. Elle avait 23 ans.

Selon les premiers éléments de l'enquête, August Ames, souffrant de dépression, s'est donnée la mort après avoir été harcelée en ligne et accusée d'"homophobie".

L'actrice avait indiqué sur Twitter qu'elle refusait de tourner avec des comédiens gays.

Le 3 décembre, explique Les Inrocks, elle avait déclaré sur Twitter: "A l’attention de la performeuse qui me remplacera demain pour @EroticaXNews, sache que tu vas tourner avec un gars qui a fait du porno gay. Bullshit, c’est tout ce que je peux dire. Est-ce que les agents se foutent vraiment de qui ils représentent?"

Comme l'indique le site, August Ames refusait de tourner avec des acteurs qui jouaient dans des films hétéros et gays. Selon un spécialiste contacté par le site, "les acteurs qui tournent du porno gay sont suspectés de mener une vie un peu plus débridée, et donc un peu plus à risque, que les autres acteurs".