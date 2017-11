James Cameron en a assez qu'on lui reproche la mort de Leonardo DiCaprio dans "Titanic"

Dans une interview accordée à Vanity Fair, le réalisateur est revenu sur cette scène. Et sa réponse est sans appel: "Je pense que c'est un peu débile, vraiment, que nous ayons cette conversation vingt ans après. Mais cela montre que le film a réussi à créer tant d'empathie pour Jack que le public est blessé par sa mort."

Il ajoute: "S'il avait survécu, la fin du film n'aurait eu aucun sens... Le film parle de la mort et de la séparation; il devait mourir. Qu'il meurt ainsi ou qu'une cheminée lui tombe dessus, peu importe, il devait mourir. Cela s'appelle l'Art. Certaines choses arrivent pour des raisons artistiques, et non physiques".

