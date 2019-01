Golden Globes : où et quand voir les films nominés ?

Le film qui a le plus de nominations dans cette remise de prix et qui est présent dans six catégories c'est "Vice", qui sortira juste avant la Saint-Valentin, le 13 février. Il est basé sur l'histoire vraie de Dick Cheney, vice-président des États-Unis, de 2001 à 2009, sous le mandat de George W. Bush. Dans son rôle, on retrouve le célèbre Christian Bale, méconnaissable comme jamais après son incroyable métamorphose. On prédit d'ailleurs qu'il remportera le Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie tant il a été bluffant !