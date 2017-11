EXCLU VIDEO - "Spider-man: Homecoming": découvrez les coulisses étonnantes du film avec Tom Holland et Michael Keaton

Spider-Man: Homecoming en 4K Ultra HD™/Blu-ray™, Blu-ray 3D™, Blu-ray, DVD et VOD le 20 novembre par Sony Pictures Home Entertainment

A savoir :

Le Blu-ray contient plus de 60 minutes de bonus, dont des scènes coupées, un bêtisier, le guide de révision de Spider-man, et un parcours divertissant à travers des anecdotes sur le film en rapport avec des BD que les fans de Spider-man adoreront.

Également inclus, quatre messages publicitaires alternatifs jamais vu auparavant avec Chris Evans en tant que Captain America, sept featurettes dévoilant les coulisses du film et une galerie photo. Dans la featurette “Une toile enchevêtrée”, Kevin Feige détaille comment Homecoming a vu le jour et son intégration dans l’univers constamment en mouvement de Marvel. “A la recherche de Spider-man” explore le processus de casting et ce qui fait de Tom le parfait Peter Parker comme le montre son audition.

Rencontrez les spécialistes de l‘adrénaline, les cascadeurs du film dans “Spider-cascadeurs”, admirez-les les ramper, se balancer, sauter dans le vide et découvrez pourquoi Tom Holland n’avait que rarement besoin d’une doublure pour les cascades. “Répercussions” montre Kevin Feige et les producteurs remplir les blancs entre la bataille de New York et le commencement du film.

Explorez le tournant diabolique pris par Michael Keaton dans “Le vautour prend son envol” et apprenez pourquoi il exige de Peter Parker du respect et de la peur.

Dans “Jon Watts : Premier de classe,” les fans rencontrent le réalisateur visionnaire sur le tournage du film, pendant que celui-ci dirige un décor gigantesque, une équipe colossale et réalise la mission compliquée de réintroduire un des personnages Marvel les plus aimés. Tom Holland et Jacob Batalon (Ned) blaguent sur les réalités d’une vie avec des superpouvoirs dans “Les pour et contre d’être Spider-Man.”