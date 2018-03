EXCLU VIDEO - Dans les coulisses de "L’Expérience Interdite" avec Nina Dobrev, Ellen Page et Michael Douglas

Visiblement, pour eux, c'est une belle expérience... Les acteurs et producteurs du film "L'Expérience interdite", de Niels Arden Oplev, produit par Michael Douglas, avec Nina Dobrev et Ellen Page, qui sort ce mercredi 28 mars en Blu Ray et DVD chez Sony Pictures Home Entertainment, se sont livrés dans une série d’interviews et de making-of... très cool.

Le film retrace les "aventures" d'étudiants en médecine qui tentent une expérience aussi audacieuse que dangereuse... pour découvrir ce qui se passe après la mort. Sur eux-mêmes, volontairement, nos cinq médecins en herbe provoquent des arrêts cardiaques pendant de courtes périodes afin de vivre des expériences de mort imminente. En poussant le processus de plus en plus loin, ils vont devoir affronter non seulement leur part d’ombre et leur passé, mais plus effrayant encore, les phénomènes paranormaux liés au fait qu’ils sont revenus de l’au-delà.

Découvrez dès maintenant avec Sony Pictures Home Entertainment, les coulisses (très détendues) de ce film pourtant... angoissant.