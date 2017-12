Et si vous regardiez "Coco" de Disney en version espagnole?

Sept ans après Toy Story 3, le réalisateur Lee Unkrich revient avec Coco, un film consacré au Jour des morts mexicain. Co-réalisé par Adrian Molina, qui a déjà travaillé sur Toy Story 3 et Le Voyage d'Arlo, et produit par Darla K. Anderson, le long-métrage sort dans les salles françaises le 29 novembre.

Avec ce film, qui suit le parcours d'un jeune garçon, Miguel, les créateurs ont souhaité "adresser une lettre d’amour au Mexique et embarquer les spectateurs dans une belle et émouvante aventure". Le monde des morts mis en scène par Pixar est joyeux, musical et coloré. Les squelettes de ce monde qui ressemble étrangement au nôtre apparaissent à l'écran très sympathiques, et non effrayants.

