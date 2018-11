EN VIDEO - Vacances de la Toussaint: 5 films et séries pour toute la famille à (re)découvrir d’urgence

Solo: A Star Wars Story

S’il y en a qui vole vers l’infini et au-délà, lui, il préfère voler tout court. Disponible depuis le 28 septembre dernier en 4K UHD, Blu-ray et DVD, le fameux spin-off de l’univers Star Wars met en lumière le plus grand voleur au grand coeur d’un galaxie fort fort lointaine: Han Solo. L’occasion de découvrir sous un autre jour la saga culte… et d’apprendre à jouer à l’étrange jeu de pari “Sabacc”.