EN VIDEO - "Star Wars: les derniers Jedi": les confidences du réalisateur Rian Johnson

Le réalisateur souffle ainsi être un fan depuis son plus jeune âge: "Je crois que mon père m'a mis dans la voiture pour aller voir le premier Star Wars. Je devais avoir 4 ans. Donc ça remonte à très loin."

Pour ce qui est des confessions autour du film, Rian Johnson explique que "pour ce film en particulier, il s'agissait de mettre les personnages à l'épreuve. J'aime tous les personnages qui ont été introduits dans Le Réveil de la Force. Et, ici, c'est le chapitre central de l'histoire, celui où on doit les mettre dans un hachoir à viande et voir comment ils s'en sortent! Et, au final, on en apprendra plus sur eux au cours du film et on sera encore plus attachés à eux, préparés à découvrir le chapitre suivant". Et de préciser que le plus important de ce Derniers Jedi est aussi de "savoir ce qui est arrivé à Luke Skywalker. C'est LA grande question"...

