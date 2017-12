EN VIDEO - Star Wars 8: "Si j'avais dit non, j'aurais été l'homme le plus détesté du monde des geeks"; s'amuse Mark Hamill

L'acteur Mark Hamill, qui campe le personnage de Luke Skywalker dans la saga Star Wars, a évoqué la pression entourant la sortie de l'épisode 8 lors de l'avant-première européenne mardi soir.

"C'est intimidant, on n'a pas envie de décevoir les gens", a-t-il confié. "Si j'avais dit non, j'aurais été l'homme le plus détesté du monde des geeks", s'est-il ensuite amusé, avant de dire tout le bien qu'il pense des fans.