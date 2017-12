EN VIDEO - Quels sont les 10 films les moins rentables de 2017?

La fin de l'année arrive à grand pas. L'heure des bilans a sonné. Pour le meilleur et surtout pour le pire: Puremedias dévoile ainsi le top des films les moins rentables de l'année. En tout, vingt films qui n'ont pas réussi à s'imposer au box-office.

Parmi ces vingt film figurent dix longs-métrages français dont Plonger de Mélanie Laurent avec Gilles Lellouche (34.800 entrées dans 118 salles) et Demain et tous les autres jours avec Noémie Lvovsky et Matthieu Amalric (36.300 entrées dans 112 salles).

Les stars n'ont pas été épargnées. Alexandra Lamy, actrice d'ordinaire bankable, a rencontré quelques difficultés avec 7 jours pas plus (48.300 spectateurs dans 135 salles) et Nos patriotes (63.700 entrées dans 199 salles). Eric & Quentin ont eu aussi dû subir l’opprobre avec Bad Buzz, qui n'a intrigué que 49.400 spectateurs dans 272 salles.

Côté cinéma américain, Borg McEnroe avec Shia LaBoeuf n'a récolté que 38.900 entrées dans 114 salles. Tout comme The Last Face de Sean Penn, avec Charlize Theron, accueilli très fraîchement par la critique (42.600 entrées dans 250 salles).