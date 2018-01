EN VIDEO - Plongez avec Rachel Weisz et Colin Firth dans "Le jour de mon retour"

Jusqu'où l'amour de la mer le conduira-t-il? Dans le film Le Jour de mon retour, Colin Firth incarne le mystérieux navigateur Donald Crowhusrt.





L'histoire:

Nous sommes en 1968. Donald Crowhurst (Colin Firth), un homme d’affaires anglais, passionné par la voile, est au bord de la faillite. Pour sauver son entreprise et vivre l’aventure dont il rêve depuis toujours, il décide de participer à la première course à la voile en solitaire pour remporter le grand prix. Soutenu par sa femme (Rachel Weisz) et ses enfants, il se lance alors dans cette incroyable odyssée à travers les mers du monde. Mais mal préparé et face à lui-même, Crowhurst rencontre très vite de graves difficultés…

Une incroyable histoire vraie, au cinéma dès le 7 mars prochain.