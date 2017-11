EN VIDEO - "Outrage Coda": Takeshi Kitano revient plus en colère que jamais

Takeshi Kitano revient. Après une vague des ressorties cet été, le maître japonais sort un nouveau film, Outrage Coda, suite d'une série sur les Yakuzas débutée en 2010.

Présenté en clôture de la Mostra de Venise en 2017, le film marque aussi le retour de Kitano derrière la caméra deux ans après Ryuzo and the Seven Henchmen, une comédie encore inédite en France. Une première bande-annonce d'Outrage Coda vient d'être dévoilée. Le film sera disponible lors du lancement, le 1er décembre, de la plateforme e-cinema.com.

Voici le synopsis d'Outrage Coda:

Cinq ans après avoir survécu à la guerre entres les Sanno et les Hanabishi, deux grandes familles du crime organisé japonais, l’ancien chef Yakuza Otomo travaille maintenant en Corée du Sud pour M. Chang, un intermédiaire de renom dont l’influence s’étend jusqu’au Japon. Un incident mineur va mettre le feu aux poudres, provoquant une lutte de pouvoir féroce parmi les plus hauts gradés de la famille Hanabishi. Lorsque la vie de M. Chang sera mise en péril, le dévoué Otomo reviendra au Japon pour régler les choses à sa façon…

