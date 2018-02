EN IMAGES - Nouvelle attraction, un hôtel dédié: les superhéros Marvel arrivent en force à Disneyland Paris

Si l'hiver sera intergalactique avec le grand retour de la "Saison de la force" Star Wars dès le mois de janvier, l'été, lui, sera placé sous le signe des super-héros Marvel, à Disneyland Paris! Iron Man, Thor, Captain America, Spider-Man, Star-Lord et Black Widow et autres, vont débarquer pour un évènement unique: "L’été des Super Héros Marvel" du 10 Juin au 30 septembre 2018. Ils prendront leurs quartiers au Parc Walt Disney Studios pour des rencontres et des spectacles qui s’annoncent… épiques!

Mais ce n'est que le début.... puisqu'une nouvelle attraction va voir le jour très rapidement (et ce n'est pas qu'un jeu de mot): le grand 8 Rock ‘n’ Roller Coaster avec Aerosmith, du parc Walt Disney Studios sera totalement repensé sur le thème de Marvel et proposera de faire équipe avec Iron Man et les Avengers pour une aventure à sensations fortes et à grande vitesse.