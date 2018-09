EN VIDEO - "Ni juge, ni soumise": le documentaire de "Strip-Tease" disponible en DVD

"Ce n'est pas du cinéma, c'est pire". Ni Juge ni soumise est le premier long-métrage de Strip Tease, émission culte de la télévision belge et française.

Ici, le spectateur assiste à la justice du quotidien: crue, grinçante, parfois souriante malgré elle. Pendant 3 ans, les réalisateurs ont suivi, à Bruxelles, la juge Anne Gruwez au cours d'enquêtes criminelles, d’auditions, de visites de scènes de crime.

Le projet, mené par le fondateur et producteur de l'émission Jean Libon, et le documentariste Yves Hinant, a connu un certain succès critiques dans les salles obscures, remportant ainsi l'Amphore d'or du festival du film grolandais à Toulouse pour avoir "décrypté avec le même cynisme notre société contemporaine".

"Notre écriture, c’est une comédie à sa manière, grâce à des séquences mêlant l’humour noir, l’absurde, l’amertume des situations, parfois un peu de vulgarité, de la poésie, du désespoir, le tout ancré dans notre époque. Il s’agit de scandaliser ou de faire rire en mettant le doigt là où ça fait mal" explique ainsi le producteur, Bertrand Faivre.