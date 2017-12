EN VIDEO - Lucien Jean-Baptiste revient sur les pistes avec "La deuxième étoile"

Huit ans après le succès de son premier film qui avait fait plus d'un million et demi d'entrées, Lucien Jean-Baptiste a décidé de faire une suite. Les fans de comédie vont donc pouvoir découvrir "La deuxième étoile".

Pour trouver l'inspiration, le cinéaste n'est pas allé chercher bien loin. "J'ai trois enfants, et je les vois toujours sur leurs portables, leurs tablettes… et je me suis dit 'c'est ça la communication en 2017 ?' Et donc il fallait que je parle de ça'", explique le réalisateur.

Avec "La deuxième étoile", le défi est donc de réunir les membres d’une famille fascinés par la vie virtuelle. Mais derrière cette comédie familiale et pleine d'entrain, se cache un tournage plein de péripéties.

"Qu'est-ce qu'on a galéré (…) pour raccorder les scènes, c'était un boulot de dingue", confie le cinéaste.