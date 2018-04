EN VIDEO - Les premières images terrifiantes du film sud-coréen "La Mémoire assassine"

Le cinéma sud-coréen a le vent en poupe depuis une quinzaine d'années. Depuis la sortie de chefs d'œuvre comme Memories of Murder, Old Boy ou encore J'ai rencontré le diable et The Chaser, les polars sud-coréens font sensation là où ils sont présentés. Après The Villainess, le nouveau bijou du continent asiatique s'intitule La Mémoire assassine. Disponible depuis le 13 avril sur la plateforme e-cinema.com, La Mémoire assassine est réalisé par Won Shin-yeon.

Voici le synopsis: Byung-su est un ancien tueur en série souffrant de la maladie d’Alzheimer. Lorsque de nouveaux meurtres sont commis près de chez lui, il décide de mener l’enquête, persuadé de savoir qui se cache derrière ces atrocités. Le danger est d’autant plus grand qu’il en vient à soupçonner le nouveau petit ami de sa fille. À moins que tout ceci ne soit que le fruit de son imagination et que le seul tueur en liberté ne soit personne d’autre que lui-même…

Ce film, qui a obtenu le prix du jury lors du Festival du film policier de Beaune, "captive dès son introduction", selon Paris Match. A noter, aussi, une utilisation particulièrement inventive du fer à repasser.