EN VIDEO - Les images impressionnantes et sanglantes de "The Villainess"

Présenté en séance de minuit lors du Festival de Cannes en 2017, The Villainess, réalisé par Byeong-gil Jeong, est la nouvelle bombe du cinéma sud-coréen.

On y retrouve les ingrédients qui ont fait le succès d'Old Boy: des teintes verdâtres, des scènes d'action à couper le souffle et des twists. The Villainess a séduit les critiques, qui ont comparé ce polar à Kill Bill de Quentin Tarantino.

Voici le synopsis de The Villainess: Entraînée depuis l’enfance aux techniques de combat les plus violentes par une agence de renseignement après l’assassinat de son père, Sook-hee est une arme redoutable. Afin de gagner sa liberté, elle est engagée comme agent dormant. Mais un jour, elle va découvrir la vérité sur le meurtre de son père.

A l'occasion de la sortie en DVD, VOD et blu-ray, découvrez une scène d'action très impressionnante de The Villainess. Réalisée en plan-séquence et en vision subjective, celle-ci est située au début du film et risque bien de vous donner envie de voir la suite.

The Villainess sera disponible le 23 mars en VOD, en DVD et blu-ray Combo Steelbook le 28 mars.