EN VIDEO - Les images impressionnantes de "Blade Runner 2049" avec Harrison Ford

Blade Runner 2049, la suite du film culte de Ridley Scott avec Harrison Ford, est disponible depuis le 14 février en DVD, Blu-ray et VOD. Retrouvez à cette occasion quatre vidéos exclusives des coulisses du film. Harrison Ford, Ryan Gosling et le réalisateur Denis Villeneuve expliquent comment ils ont créé l'univers futuriste du film et bien plus encore.

Voici le synopsis officiel: En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre les humains et leurs esclaves créés par bioingénierie. L’officier K est un Blade Runner : il fait partie d’une force d’intervention d’élite chargée de trouver et d’éliminer ceux qui n’obéissent pas aux ordres des humains. Lorsqu’il découvre un secret enfoui depuis longtemps et capable de changer le monde, les plus hautes instances décident que c’est à son tour d’être traqué et éliminé. Son seul espoir est de retrouver Rick Deckard, un ancien Blade Runner qui a disparu depuis des décennies...