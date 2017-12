EN VIDEO - "Les Derniers Jedi" cartonne avec déjà plus de deux millions d'entrées en France

Une semaine après sa sortie, "Les Derniers Jedi", l'épisode 8 de Star Wars a déjà totalisé plus de deux millions d'entrées en France. "On a tous les codes de la saga… Les petites bêtes mignonnes, les grands combats intergalactiques" a lancé un spectateur.

"Il y a vraiment une énergie, ce n'était pas un copier-coller des autres films" a estimé une autre. Et c'est justement le secret de la réussite de ce nouvel opus: respecter les originaux tout en renouvelant la saga. "Si on pense que les gens vont voir un "Star Wars" uniquement par nostalgie alors on va vite les ennuyer et ils vont arrêter de venir en salle", a expliqué Rian Johnson, le réalisateur du long-métrage. Le film a déjà rapporté près de 500 millions de dollars au box-office mondial.