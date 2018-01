EN VIDEO - Les actrices vêtues de noir aux Goldens Globes pour protester contre les violences sexuelles après l’affaire Weinstein

Sara Paulson, qui joue dans The Post, le dernier Steven Spielberg et l'un des films favoris de la soirée, portait une robe à paillettes noires au col enrubanné, Kerry Washington un drapé lamé noir bustier, et Emma Watson, star de La Belle et la bête, une robe de satin et soie ébène fendue aux épaules plissées. Certaines avaient osé saupoudrer leur tenue sombre d'une touche colorée comme Mandy Moore (This is us) et sa ceinture de satin rouge, ou Allison Williams, vedette du film d'horreur Get Out, au bustier brodé de perles orange et blanc.

Les rares femmes en rouge, mauve ou couleurs pastel étaient regardées avec une certaine perplexité. Les hommes n'avaient pas manqué de marquer leur solidarité à l'instar de Sterling K. Brown, en lice pour la statuette de meilleur acteur dramatique (This is us) ou Bob Odenkirk (The Post). Pour bien appuyer le message, ce dernier portait un badge "Time's Up" comme beaucoup d'autres.

Le producteur déchu Harvey Weinstein, qui a régné sur Hollywood pendant des décennies, est accusé par plus de 100 femmes de harcèlement, agressions sexuelles ou viols. Depuis ces révélations début octobre, une litanie de personnalités d'Hollywood comme les acteurs Kevin Spacey, Dustin Hoffman ou Jeffrey Tambor, ont à leur tour été accusés d'abus sexuels.