EN VIDEO - "Le Collier rouge": François Cluzet dans la tourmente de la Première guerre mondiale

Deux mois après Normandie Nue, où il demandait à des agriculteurs de se déshabiller dans un champ, François Cluzet revient avec Le Collier Rouge. Adaptation d'un roman de Jean-Christophe Rufin, ce film marque aussi le grand retour au cinéma de Jean Becker, le réalisateur de L’Été meurtrier.

Voici le synopsis: Dans une petite ville, écrasée par la chaleur de l’été, en 1919, un héros de la guerre est retenu prisonnier au fond d’une caserne déserte. Devant la porte, son chien tout cabossé aboie jour et nuit. Non loin de là, dans la campagne, une jeune femme usée par le travail de la terre, trop instruite cependant pour être une simple paysanne, attend et espère. Le juge qui arrive pour démêler cette affaire est un aristocrate dont la guerre a fait vaciller les principes. Trois personnages et, au milieu d’eux, un chien, qui détient la clef du drame… Sortie le 21 mars.

