EN VIDEO - Présente à bord du Thalys le jour de l'attentat, elle a joué son propre rôle dans le film de Clint Eastwood

C’est l’un des films les plus attendus de ce début d’année, le 7 février prochain sort en salles Le 15h17 pour Paris, réalisé par Clint Eastwood. Le long-métrage revient sur la tentative d’attentat dans un Thalys entre Amsterdam et Paris le 21 août 2015.

Deux ans et demi après les faits, le réalisateur a fait appel aux personnes présentes le jour de l’attaque pour jouer leur propre rôle. Parmi eux, les trois militaires américains qui ont réussi à maîtriser l’assaillant, mais également Nathalie Capron, infirmière au SMUR d’Arras et première sauveteuse à avoir porter secours aux blessés.

"Le retrouver comme ça, le jour du tournage, dans les mêmes conditions, maquillé, la même tenue (...) J’avais l’impression de mettre endormi un certain temps et de me réveiller", explique-t-elle à BFMTV.