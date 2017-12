EN VIDEO - L'adorable "Ours Paddington" revient au cinéma avec de nouvelles aventures

Il est de retour et... il est au poil! L'ours en peluche le plus célèbre du cinéma revient dès le 6 décembre prochain pour des aventures toujours so british.

Dans ce second volet de ces drôles d'histoires, l'ours Paddington est désormais bien installé dans sa nouvelle famille à Londres... et est devenu un membre populaire de la communauté locale. Mieux: il répand la joie comme de la marmelade partout là où il va... A la recherche du cadeau parfait pour le 100ème anniversaire de sa chère Tante Lucy, notre nounours pas comme les autres tombe sur un livre animé exceptionnel dans la boutique d’antiquités de Monsieur Gruber, et se met à multiplier les petits boulots dans le but de pouvoir l’acheter. Mais quand le livre est soudain volé, Paddington et la famille Brown vont devoir se lancer à la recherche du voleur…