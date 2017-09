EN VIDEO - "Kidnap", le grand retour de Halle Berry

Après quelques années passées loin des plateaux de cinéma, Halle Berry revient en force. Cette année, la comédienne oscarisée en 2002 pour A l'ombre de la haine est à l'affiche de quatre films.

Outre Kevin Hart: What now?, captation du spectacle du célèbre humoriste américain, Halle Berry a rejoint la suite de Kingsman (en salle le 11 octobre). Elle portera aussi Kings, évocation par la réalisatrice Deniz Gamze Ergüven des émeutes de Los Angeles de 1992 et Kidnap. Cette haletante série B d'action disponible en e-cinéma dès aujourd’hui chez TF1 studio raconte la course contre la montre d'une mère qui tente de retrouver son fils enlevé.

Kidnap, selon l'actrice, "est un hommage aux mères du monde entier": "On entend souvent des histoires de mères qui soulèvent des voitures pour sauver leurs enfants", a-t-elle déclaré au Hollywood reporter. "C'est ce que sont les mères: des héroïnes. Elles feraient n'importe quoi pour sauver leurs enfants. Et nous n'avons jamais l'occasion de voir des films qui parlent de ça".

Le cinéma d'action est en effet longtemps resté très masculin. Et les héroïnes marquantes du genre sont souvent présentées comme des personnalités taciturnes et solitaires, comme Uma Thurman dans Kill Bill ou Charlize Theron dans Atomic Blonde. Halle Berry, qui a connu quelques déconvenues avec Catwoman, sait à quel point le cinéma d'action peut être cruel avec les actrices. Avec Kidnap, Halle Berry prend sa revanche.