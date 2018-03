EN VIDEO - "Justice League": découvrez un documentaire inédit sur Wonder Woman

Sorti en juin 2017 en France, Wonder Woman a rencontré un grand succès, tant critique que commercial. Le personnage, incarné par Gal Gadot, faisait aussi partie de l'aventure Justice League en novembre dernier. A l'occasion de la sortie du film en DVD et blu-ray, SFR NEWS vous propose de découvrir un making-of inédit centré sur ce personnage.

Voici le synopsis de Justice League: Après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce Wayne, inspiré par l'altruisme de Superman, sollicite l'aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi plus redoutable que jamais. Ensemble, Batman et Wonder Woman ne tardent pas à recruter une équipe de méta-humains pour faire face à cette menace inédite. Pourtant, malgré la force que représente cette ligue de héros sans précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et Flash –, il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d'une attaque apocalyptique…

