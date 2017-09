EN VIDEO - "Fifty Shades Freed": première bande-annonce haletante

L'exaltant duo Jamie Dornan et Dakota Johnson revient à l'écran pour une troisième fois sous la peau des personnages de Christian Grey et Anastasia Steele. Le première bande-annonce de Fifty Shades Freed, le troisième opus après Fifty Shades of Grey et Fifty Shades Darker, a été dévoilée dimanche.

On peut y découvrir les premiers élément d'une intrigue montrant l'esquisse d'un mariage des deux amoureux ainsi que des passages de leurs jeux sexuels SM.

Mais on peut également entrevoir le début d'une mystérieuse course-poursuite et une intrigante scène de kidnapping qui laisse promettre un film haletant.

Il sortira en salles le jour de la Saint-Valentin aux USA et le 8 février en France.