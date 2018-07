C'est sans doute le film d'horreur du début de l'année 2018. Ghostland du réalisateur Pascal Laugier est disponible depuis le 17 juillet en DVD et Blu-ray. On peut notamment y découvrir Mylène Farmer dans le rôle d'une mère de famille prête à tout pour sauver ses filles Beth et Vera...

L'histoire:

Suite au décès de sa tante, Pauline et ses deux filles héritent d’une maison. Mais dès la première nuit, des meurtriers pénètrent dans la demeure et Pauline doit se battre pour sauver ses filles. Un drame qui va traumatiser toute la famille mais surtout affecter différemment chacune des jeunes filles dont les personnalités vont diverger davantage à la suite de cette nuit cauchemardesque.

Tandis que Beth devient une auteur renommée spécialisée dans la littérature horrifique, Vera s’enlise dans une paranoïa destructrice. Seize ans plus tard, la famille est à nouveau réunie dans la maison que Vera et Pauline n’ont jamais quittée. Des événements étranges vont alors commencer à se produire…

>> Découvrez la bande-annonce de Ghostland, un film de Pascal Laugier avec Crystal Reed, Anastasia Phillips, Emilia Jones, Taylor Hickson et Mylène Farmer.