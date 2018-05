EN VIDEO - Découvrez "Midnight Sun", la romance ensoleillée entre Bella Thorne et Patrick Schwarzenegger

Tout le monde connaît le tube de Richard Cocciante: "J'ai attrapé un coup de soleil, Un coup d'amour, Un coup d'je t'aime". Voilà en quelque sorte l'état d'esprit de Midnight Sun, film de Scott Speer avec Bella Thorne et Patrick Schwarzenegger Sauf qu'ici, tout commence la nuit et son fameux "Soleil de minuit"...

L'histoire:

Katie Price, 17 ans, est une adolescente comme les autres, ou presque. Elle ne peut en aucun cas être exposée à la lumière du jour, sous peine d’en mourir. La journée, elle compose et joue de la guitare, et observe le monde depuis sa chambre, notamment Charlie Reed, son voisin. À la nuit tombée, ses rêves prennent vie! Elle sort chanter dans la gare près de chez elle. Un soir, elle se retrouve face à Charlie. Lui est instantanément sous le charme et se met en tête de la revoir... Pourront-ils s’aimer au grand jour?

Sortie en salles prévue le 13 juin.