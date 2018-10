Quelqu'un a-t-il compris les règles? Han Solo oui, visiblement...

A l'occasion de la sortie de Solo: A Star Wars Story le 28 Septembre en 4K UHD, Blu-ray et DVD, découvrez en avant-première vidéo un making-of sur la conception de l'étrange jeu de pari "Sabacc".



Dans ce jeu de cartes au look galactique, on peut découvrir des pièces et autres jetons venus d'une galaxie lointaine, très lointaine, au centre d'une table. Tout autour, les joueurs, dont Han Solo et Lando Calrissian, disposent de cartes aux formes étranges. Chacune représente une figure, et donc, un certain nombre de points... Objectif de ce "poker des étoiles": totaliser 23 en 3 cartes seulement!

Dans cette scène exclusive, Solo et Lando jouent d'ailleurs une partie de Sabacc aux enjeux démesurés: Lando y mise même son vaisseau... un sacré "tas de ferraille" qui répond au doux nom de "Faucon Millenium".