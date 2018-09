EN VIDEO - Découvrez les 1ères images de "Casse-Noisette et les quatre royaumes", le nouveau Disney de Noël

Il était une fois... un nouveau film Disney qui va vous enchanter pour Noël!

Cette année, retour vers les grands classiques avec un majestueux Casse-Noisette et les quatre royaumes. Inspiré par le conte d’Hoffmann, Casse-noisette et le roi des souris, ce long métrage - attention il ne s'agit pas d'un dessin animé -, réalisé par Lasse Hallström et Joe Johnston, va mettre en scène la jeune MacKenzie Foy mais aussi Keira Knightley dans le rôle de la Fée Dragée, Helen Mirren dans celui de Mère Ginger, Morgan Freeman dans celui de Drosselmeyer et la participation exceptionnelle de la danseuse étoile Misty Copeland.

Rendez-vous dès le 28 novembre au cinéma!

L’histoire

La veille de Noël, lors d’une fête organisée par son parrain Drosselmeyer (Morgan Freeman), la jeune Clara (Mackenzie Foy) découvre un fil d’or qui la conduit jusqu’à une étrange clé… qui pourrait bien ouvrir l’écrin contenant l’inestimable cadeau que lui a légué sa défunte mère.

Malheureusement, celle-ci est volée par une petite souris. N’écoutant que son courage, Clara la poursuit et se retrouve propulsée dans un monde parallèle, magique et énigmatique... Là-bas, elle y fera la connaissance d’un soldat prénommé Phillip mais aussi des souverains de trois Royaumes : celui des Flocons de neige, celui des Fleurs et celui des Friandises.

Mais pour retrouver cette clé et restaurer l’harmonie au sein de ce monde instable, Clara et Phillip n’auront d’autre choix que d’affronter la tyrannique Mère Gingembre (Helen Mirren), à la tête du quatrième Royaume, réputé pour être le plus sinistre d’entre tous…

DECOUVREZ LES PREMIERES IMAGES DE CASSE-NOISETTE ET LES QUATRE ROYAUMES: