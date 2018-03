EN VIDEO - Découvrez la bande-annonce d'A l'heure des souvenirs avec Charlotte Rampling

En 2013, The Lunchbox, l'histoire d'une femme et d'un homme s'écrivant des messages via un coffret-repas, avait remporté un grand succès au box-office. Son réalisateur, Ritesh Batra, revient avec un nouveau film, A l'heure des souvenirs. Il y dirige deux grands comédiens: Jim Broadbent et Charlotte Rampling.

Voici le synopsis: A Londres, dans son magasin de photographie, Tony Webster mène une existence tranquille. Sa vie est bousculée lorsque la mère de Veronica Ford, son premier amour, lui fait un étonnant legs: le journal intime d’Adrian Finn, son meilleur ami du lycée. Replongé dans le passé, Tony va être confronté aux secrets les plus enfouis de sa jeunesse. Les souvenirs sont-ils le pur reflet de la réalité ou autant d'histoires que nous nous sommes racontées?

A l'heure des souvenirs sortira le 4 avril.