EN VIDEO - Dans les coulisses insolites des doublages du film "Pierre Lapin"

Elles sont Flopsaut, Trotsaut et Queue-de-coton. L’un des contes préférés des enfants prend enfin vie sur grand écran: Pierre Lapin, imaginé par Beatrix Potter, est désormais disponible en 4K UHD, Blu-ray, DVD et VOD chez Sony Pictures Home Entertainment, depuis le 8 août dernier.

Ce film d'animation retrace les aventures incroyables du petit lapin rebelle Pierre Lapin et de ses amis alors qu’ils se battent pour récupérer le potager des McGregor. Dans cette comédie déjantée, l'éternelle lutte pour les légumes du potager va tourner en véritable duel pour plaire à leur charmante voisine. Bien au-delà du jardin, de nombreuses péripéties les entraîneront de la magnifique région des lacs en Angleterre jusqu’à Londres!

Si les voix françaises sont assurées par Philippe Lacheau, Julien Arruti et Élodie Fontan, la version originale, il s'agit de James Corden, Margot Robbie, Elizabeth Debicki et Daisy Ridley.

Et visiblement, l'ambiance était au rendez-vous lors des doublages des personnages aussi mignons qu'intrépides que sont les soeurs Flopsaut, Trotsaut et Queue -de-Coton. SFR News et Sony Pictures Home Entertainment vous propose de découvrir un making of inédit