EN VIDEO - "Avengers: Infinity War" disponible dès le 23 août

En moins de 50 jours, il a fait trembler le box-office en dépassant la barre symbolique des 2 milliards de dollars, occupant désormais la quatrième place des plus gros succès de tous les temps... Après avoir marqué les esprits des amateurs et conquis le coeur des néophytes, le film Avengers: Infinity War arrive désormais dans votre salon...

En cette fin d'été, n'en déplaise au grand méchant qu'est Thanos, on ne devrait parler que des Avengers, emmenés par Captain America, Thor et Iron Man. Le film est en effet disponible à partir du 31 août, tant sur support physique qu’en vidéo à la demande. Les plus impatients pourront cependant le découvrir ou redécouvrir en achat digital, dès le 23 août.

L'histoire:

Alors que les Avengers et leurs alliés ont continué de protéger le monde face à des menaces devenues bien trop grandes pour être combattues par un héros seul, un nouveau danger vient cette fois de l'espace : Thanos. Despote craint de tous les peuples du cosmos, celui-ci a pour objectif de recueillir les six Pierres d'Infinité, des artefacts parmi les plus puissants de l'univers, et de les utiliser afin d'imposer sa volonté sur toute la réalité. Tous les combats que les Avengers ont menés jusqu’à maintenant culminent désormais dans cette bataille.