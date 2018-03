EN VIDEO - Avant les Oscars, une statue d'Harvey Weinstein en peignoir apparaît sur Hollywood Boulevard

Une statue représentant le producteur Harvey Weinstein, accusé de viols et d'agressions sexuelles, en peignoir et un oscar à la main est apparu sur Hollywood Boulevard. Elle est l'œuvre des artistes Plastic Jesus et Joshua Monroe, qui ont voulu dénoncer la culture de la promotion canapé dans le cinéma.

La statue est placée près du théâtre Dolby, où se déroule la cérémonie des Oscars. Elle n'a toujours pas été enlevée.